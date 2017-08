Bakal Berstatus Pak Haji Tahun Ini, Armand Maulana: Pengingat Lebih Religius

TANGERANG SELATAN - Bakal menyandang status baru usai menunaikan ibadah haji tahun ini, musisi Armand Maulana merasa tak terbebani. Bagi Armand, gelar Haji di depan namanya nanti bakal dijadikan sebagai pengingat agar lebih religius dalam beribadah.

Pria berusia 46 tahun itu sebenarnya sangat bangga dapat melaksanakan rukun islam kelima dalam waktu dekat. Ia berencana berangkat pada 22 Agustus 2017, Armand dan sang istri, Dewi Gita memang baru akan berangkat ke Tanah Suci. Agar berjalan lancar, ia mengaku sudah menyiapkan fisik dan mental sejak lama.

"Maksudnya bukan beban tapi menjadi filter. Kata-kata 'lu udah naek haji' itu jadi filter, masa gua kelakuan begini. Tapi menurut gue sungguh sangat cetek kalau berfikir itu menjadi beban, sama sekali enggak beban," kata Armand saat ditemui Okezone di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan pada Minggu 20 Agustus 2017.

Ia menambahkan, "Alhamdulillah saya dan Dewi bisa terpanggil di 2017 ini sudah bersyukur. Karena ibadah haji kan paling lengkap dan berat. Insya Allah itu bukan beban tapi membuat tingkat religius makin besar."

Armand juga menilai berhaji tak lantas membuatnya berhenti berkarya di industri musik begitu saja. Ia tetap konsisten menciptakan lagu-lagu baru baik sebagai penyanyi solo maupun vokalis band.

Suami Dewi Gita itu pun tidak mengharapkan dipanggil dengan sebutan Pak Haji di masa depan. Ia membebaskan panggilan orang lain terhadapnya. Pasalnya, Armand mengungkap perjalanan spiritual kali ini memang murni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

"Yah, kata ustadz gue sih just the way you are saja, elu begini. Jadi enggak mesti dipanggil H. Armand Maulana misalnya. Atau gue enggak dipanggil Pak Haji terus marah yah enggak harus begitu. Kalau buat gue ibadah itu buat diri sendiri. Itu saja sih simple. Yah mudah-mudahan ada kelakuan dan omongan gue setelah pulang haji yang menginspirasi keluarga dan kerabat dekat," imbuhnya.

Sementara itu, Armand juga akan memanfaatkan banyak hal selama momentun ibadah haji. Dalam penuturannya, ia berencana mengambil berbagai ilmu dari jamaah lintas negara.

"Saya kira selain kewajiban mampu untuk orang islam, untuk seumuran saya (pergi haji) adalah cita-cita. Tapi bukan berarti nanti setelah saya pulang dari sana yang langsung wah gitu tapi ini kan ini proses pembelajaran. Apalagi di sana, saya yakin ketemu banyak orang, dari berbagai macam bangsa yang kelakuannya beda-beda sebenernya itu jadi pembelajaran kita sih sebagai manusia," jelasnya.

"Saya kira pembelajaran itu yang ingin saya dapatkan. Kalau yang namanya haji mabrur makbul insyaallah amin yaallah itu yang pengin. Insya Allah saya dan dewi mendapatkan sesuatu yang besar ditingkat religi kita dan bisa di aplikasikan di keseharian buat keluarga, dan buat teman," tutupnya.