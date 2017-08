Ultah Bareng HUT RI, Cinta Laura Gorgeous Maksimal

JAKARTA – Cinta Laura baru kemarin merayakan ulang tahun ke-24. Ulang tahunnya tersebut bersamaan dengan Hari Kemerdekaan RI. Sebagai sahabatnya, Bubah Alfian pun tidak lupa memberikan ucapan selamat kepadanya.

Persahabatan antara make-up artist ternama Bubah Alfian dengan Cinta Laura memang sangat kuat. Keduanya sudah terbiasa kerja bareng.

Tepat di hari ulang tahun Cinta Laura, Bubah pun memberikan ucapan kepada sahabatnya tersebut.

β€œBday Girl.. @claurakiehl 4 tahun kenal Cinta,banyak hal yg bikin terharu,salah satu hal tsb adalah ketika Cinta mengucapkan "Bubah bukan hanya makeup artistku,tp juga best friend and family" dan Cinta sempat nangis juga ketika mengucapkannya,,dia adalah sosok yg tegas,disiplin baik dan apa adanya,,cantik dan pintar..dan smp skr hal tsb yg selalu membuat sy kuat,banyak org yg syg sm saya,,dan anugrah banget bs kenal @claurakiehl dan Tante @herdianak yg sangat baik sekali dihidup saya πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ» Happy bday dear,,from the bottom of my heart i wanna say thank you for everything πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ» and also for sure terima kasiiih banyak buat Mas @ryanogilvy yg udh ngenalin ke Cinta,,thanks Kak,” tulis @bubahalfian.

Ternyata, ucapan Bubah pun langsung dibalas oleh Cinta Laura.

β€œThank you so much for the kind words Bubah! You are an amazing human being and I'm so glad to have you in my life! Can't wait to see you again! Let's conquer the world! tulis @claurakiehl.

Melihat hal itu, para netizen pun ikut memberikan ucapan kepada Cinta Laura yang menjadi idola mereka.

β€œHappy birthday sayang @claurakiehl wishing you all the love, health and happiness in the world! Make it a good one.. 😘😘 Kiefs,” tulis @kieferlippens.

β€œHappy birthdaaay dearest Cinta!! Keep shining and inspiring @claurakiehl,” tambah @dierabachir

Pujian netizen dengan kecantikan Cinta Laura juga diberikan @rfanyee, β€œGorgeous maksimal.”

β€œKak bubs, dia (@claurakiehl) cantik bgt yaaaaa, subhanallah bgtt,” tambah @omdeyo.

β€œThe best! Kak Cinta memang ga cuma cantik wajahnya tp hatinya juga ya Makanya aku ngefans sm kak Cintaa @claurakiehl karna baik, gak sombong sm kayak Mami nya @herdianak,” tambah @xxnabilaisme.

β€œSumpah kek cinderella @claurakiehl,” tutup @ianvatamorgana.