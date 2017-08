HARI MERDEKA: HUT Ke-72 RI, Maudy Ayunda: Kita Harus Melanjutkan Perjuangan Pahlawan Indonesia

JAKARTA – Banyak selebriti di Indonesia yang mengucapkan selamat hari kemerdekaan, termasuk Maudy Ayunda. Apa pesannya di hari istimewa ini?

Hari ini Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-72. Banyak orang yang memberikan ucapan selamat, termasuk dari kalangan artis.

(Baca Juga: Hari Kemerdekaan Indonesia, Pasha Ungu: Salam Merdeka!)

Salah satunya, Maudy Ayunda. Dalam akun Instagramnya, Maudy mem-posting video yang sangat menginspirasi. Tidak lupa, keterangan video juga disertakan.

“’We're essentially talking about the units of a country - individuals and people.’ Selamat hari kemerdekaan Indonesiaku. Perjuangan pahlawan - pahlawan dulu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan merdeka untuk warga Indonesia should be remembered and appreciated. Perjalanannya belum berakhir, kita harus melanjutkan perjuangan2 pahlawan Indonesia dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama. #DirgahayuIndonesia #supermentor20,” tulis @maudyayunda.

(Baca Juga: Wajah Salma Mirip Rio Dewanto, Netizen Fotocopy Bapaknya)

Melihat aksi idolanya tersebut, netizen pun sangat mengapresiasinya.

”Udahmah pinter, jago nyanyi jg, akting apalagi, lah ini mah tan perfect pisan,” tulis @adityaazmia.

”Banggaaaaa❤❤❤❤❤ satu"nya actress yang murniii gua suka karena ilmu pendidikannya👍👍 i love you ka mod, kamu bnyk menginspirasi bnyk org,” sambung @nisasafn.

”Udah cantik pinter pula,” puji @sriiiyong.

(Baca Juga: Dijamin Ketawa, Aneka Meme Komik Lucu Rayakan Hari Kemerdekaan)

Netizen lain juga masih banyak yang memberikan pujian. ”Mod kenapa kamu keren sih,” tulis @gnadnesusil.

”I LOVE U MAUDYYY AYOENDAAA,” ucap @alamsyahlams.

”Supaya saya dan anak muda yang lainnya juga bisa belajar dari para artis yang selalu tampil di muka umum,” kata @anselo.lawuyo.

”Mantap keren banget maudyy😍@maudyayunda,” tutup @putri17lestari.