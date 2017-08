Bibir Merah Merona, Sophia Latjuba Dinilai seperti ABG Saja

JAKARTA – Meski usia semakin matang, Sophia Latjuba malah terlihat semakin muda. Lihat saja, wajahnya terlihat segar dan terawat.

Sophia Latjuba memang tidak berhenti membuat para netizen selalu mengaguminya. Tidak hanya kepintaran melakukan setiap gerakan ketika berlatih yoga, tetapi juga bagaimana dirinya pintar merawat tubuh.

Dengan usia sudah menginjak 47 tahun, wajahnya terlihat bebas dari kerutan. Masih mulus, seperti wanita yang usianya muda. Buktinya, seperti yang terlihat pada foto.

Tampaknya wajahnya terlihat natural, hanya bibirnya dipoles lipstik warna merah menyala. Lalu, dia juga memamerkan kutek warna merah yang menghiasi jari jemarinya. “Endless summer☀️🌈,” tulis sophia_latjuba88 dalam keterangan foto tersebut.

Tentunya dengan gaya seperti itu, netizen semakin dibuat takjub. Mereka pun terkesima melihat pesona kecantikannya.

“Mba sophie keceee..awet mudak bgt😍,” tulis @tashadimitri.

“@sophia_latjuba88 Mbk cantik 😀 aku suka... Slalu mnikmati hdup... Slagi masih sehat.. Sehat terus ya mbk,” tambah @sustra_photograph_minang.

“Everything about this.. perfect,” sambung @ryanbasford.

Selain mereka, netizen lain juga berkomentar, @ranieriantie090687, “You are so cute and perfect moms.”

“Takjub deh..tetep seperti abg aja,” ujar @hanierustan.

“Kereeen Sophia,gelangnya mau deh hehehe,” sambung @nuniknunikwidarto52.

“Apa sih rahasia awetx mba,” tukas @echi_udin memuji kecantikan Sophia.