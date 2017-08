Pernah Terpuruk karena Narkotika, Sederet Seleb Hollywood Ini Bangkit & Sukses dalam Kariernya

JAKARTA – Dunia hiburan, memang kerapkali dekat dengan obat-obatan terlarang. Banyak sekali para publik figur baik itu pemain film, musisi, jatuh terpuruk lantaran mengkonsumsi narkoba.

Meski demikian tidak sedikit tokoh duna hiburan dunia yang sukses melawan kecanduannya. Siapa saja mereka?



Angelina Jolie

Mantan istri aktor Brad Pitt ini pernah mengatakan bahwa ia sudah mencoba semua jenis narkotika. Masa-masa kelamnya itu ditambah dengan anoreksia dan depresi. Meski terbilang parah namun Jolie sukses melawan kecanduannya. Saat tampil dalam film ikonik Lara Croft, Angelina sudah bersih dan terbebas dari narkoba

Adele

Penyanyi lagu Someone Like You ini awalnya sering cemas dan merasa tidak nyaman dengan fisiknya saat tampil di atas panggung. Rasa cemas ini ia lampiaskan dengan minum alkohol yang kemudian menjadi kebiasaan dan kecanduan. Hingga pada 2009 ia merasakan efek buruk alkohol pada pita suaranya. Ia pun memutuskan meninggalkan kecanduannya itu dan hidup lebih sehat.



Drew Barrymore

Aktris cantik pemeran '50 First Date' ini mengaku sudah menjadi pecandu alkohol sejak ia berusia 13 tahun. Popularitas sejak masa kanak-kanak membuatnya cepat tertekan. Ia berubah dari aktris cantik berbakat ke aktris penuh masalah hingga harus direhabilitasi selama 8 bulan karena kecanduannya. Berkat keseriusannya melakukan rehabilitasi, Drew akhirnya bisa lepas dari jeratan alkohol dan narkoba.



Eminem

Satu-satunya rapper kulit putih ini sudah dikenal sebagai pecandu obat dan alkohol bertahun-tahun. Ia sering kali ditemukan overdosis, namun masih bisa diselamatkan. Satu-satunya alasan Eminem bisa keluar dari lembah hitam itu adalah karena merasa bertanggung jawab untuk kehidupan putri kandung dan dua anak asuhnya.



Anthony Hopkins

Di masa muda, saya biasa berpikir bahwa minum membantu Anda untuk rileks, merasa bebas, dan karena itu, menjadi aktor yang lebih baik. Banyak orang dalam profesi saya berpikir dengan cara yang sama. Mereka salah, "kata Anthony Hopkins suatu ketika. Pada 1964, Hopkins mendapat pekerjaan di Teater Nasional dan kemudian tahun itu dipecat karena mabuk. Dirinya juga pernah menabrak saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Setelah kejadian itu, sang aktor memutuskan untuk berhenti minum hingga kini.



Steven Tyler

"Seks, narkoba, dan rock-n-roll!". Mungkin itu jadi gaya hidup Steven Tyler muda. Di eranya, hampir tidak ada rocker populer yang lebih liar dari dia. Tapi, setelah 20 tahun bermain-main, akhirnya vokalis Aerosmith itu berhasil menyingkirkan kecanduannya dengan bantuan sang istri kedua.



Robert Downey Jr.

Sang Iron Man rupanya juga pernah mengalami kecanduan. Kala itu Robert menderita depresi dan menjadi pecandu narkoba. Kontraknya dengan perusahaan besar putus karena perilakunya yang sering bermasalah dengan polisi. Robert menghabiskan waktu selama satu tahun di klinik rehabilitasi. Dibantu sang teman, Robert sukses mendapat peran sebagai Iron Man setelah sebelumnya melepaskan diri dari jerat narkoba.



Britney Spears

Birtney Spears sudah mereguk ketenaran sejak ia masih anak-anak. Jadwal padat, banyak uang dan super terkenal rupanya membuat Birtney tertekan. Penyanyi kelahiran 1981 ini kemudian menjadi pecandu narkotika. Adalah sang ayah yang menyelamatkan Britney dari kehancuran. Setelah hampir kehilangan anak, keluarga, dan kariernya, ia berhasil melepaskan kecanduan narkoba dan berhasil kembali ke dunia musik.



Samuel L Jackson

Samuel belajar akting di Fakultas Drama di College Morehouse di Atlanta. Setelah lulus, dia mencoba-coba di film, teater, dan televisi tapi selalu gagal. Penyebabnya karena masalah alkohol dan narkoba. Pada akhir 1980-an, Jackson masuk panti rehab. Dukungan istri dan anak perempuannya membuat Jackson bisa bebas dari alkohol dan sukses di layar lebar dengan membintangi lebih dari 100 film.

Kelly Osbourne

Kebiasaan Kelly menggauli narkoba tak bisa dilepaskan dari kebiasaan sang ayah vokalis band Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Saat mudanya, Kelly biasa mengonsumsi puluhan pil narkoba setiap hari, terkadang mencampur dengan zat lain. Selama perawatan rehab terakhir, Kelly mulai merekam album baru dan melakukan olahraga. Saat ini, Kelly terlihat segar dan bersih dari narkoba.



Sting

Melihat kondisinya saat sekarang, sulit dipercaya bahwa Sting dulunya adalah penggemar alkohol dan zat halusinogen. Bahkan karena kebiasaan buruknya itu membuat istri pertamanya meninggalkannya. Setelah kejadian itu, pentolan grup The Police itu memutuskan memulai kehidupan baru dan meninggalkan narkoba dan alkohol hingga kini.



Elton Jhon

Elton John mulai menggunakan narkoba di masa mudanya untuk mengatasi rasa malu. Berangsur-angsur, teman dan orang-orang terkasih berpaling darinya. Bahkan ibunya pun meninggalkannya. Pada 1975, Elton hampir meninggal karena overdosis. Hingga akhirnya pada 1990, ia menjalani perawatan rehabilitasi penuh dan berangsur angsur sembuh hingga saat ini.