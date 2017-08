Gantengnya Hamish Daud Minum Pakai Tangkai Daun Pepaya, Netizen: Duh, Calon Manten!

JAKARTA – Sosok Hamish Daud memang paling bisa mencuri perhatian para netizen yang sebagian besar adalah kalangan perempuan. Apa lagi yang dilakukannya?

Tentunya, bukan soal persiapan pernikahannya dengan penyanyi cantik Raisa yang mau dibicarakan. Namun, Hamish Daud cerita soal upayanya meminimalisasi penggunaan bahan plastik.

Hal ini disampaikannya lewat posting-an foto beserta keterangannya yang membuat para netizen semakin gemas dan jatuh cinta. Apalagi didukung dengan fisik dan paras Hamish yang rupawan.

“I gave up using plastic straws. It's alot more fun! Especially when away on trips.. For me it's getting creative & make a straw or no straws at all. Getting creative is way better than 'single use' plastic rubbish. #stopsucking

Hari gini masi pake sedotan? Ini ada yang lebih seru! Saya tidak pernah pake sedotan lagi, apa lagi kalau traveling tidak jadi masalah tanpa sedotan. Cobalah jadi kreatif dari pada menggunakan sampah plastik. #stopsucking,” tulis Hamish lewat akun Instagram pribadinya, @hamishdw.

Sejak posting-an itu muncul, netizen pun langsung sahut-sahutan memberikan komentar kepada Hamish.

”Haha aku pernah coba pakai tangkai daun pepaya,” tulis @fitri.hazna.

”Gak pait mas pake tangkai daun pepaya??,” sambung @tyasrubiyono.

”Walaupun pake tangkai daun pepaya, Kalo minumnya bareng kamu sih aku mau bang Hamish 😍😂😂,” celetuk @ncaseptanisa.

”Tinggal minum dr gelasnya gtu juga kan bisa. Ribet amat pak 😂,” lanjut @giwangsyarief.

Selain itu, netizen lain juga tidak kalah seru memberikan pujian kepadanya.

”Yg mau nikah makin cakep😭😭😭,” tulis @abudabitch.

“Mas ganteng amat sih 😂😂, jelas @aridiarys.

“Nikahin aku kek mas jgn nikahin raisa,” goda @nadeyaw.

Lalu, ada @silfiyaaa juga berkomentar “Suami idaman bgt yaaaaa 😍😍😍 @raisa6690.”

”Duh calon manten,” tambah @ichalolivia

”Ganteng terus si babang calon suami orang😗,” tutup @meitanurhikmahw_.