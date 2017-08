Tak Mudah Percaya Orang Lain, Hamish Daud Lebih Suka Atur Keuangan Sendiri

JAKARTA – Kekasih penyanyi Raisa, Hamish Daud, rupanya merupakan orang yang sangat berhati-hati dalam mengatur keuangannya. Mempunyai latar belakang yang memang kurang percaya dengan orang lain, Hamish lebih suka mengatur keuangannya sendiri.

Oleh karena itu, ia selalu memiliki catatan pribadi untuk pengeluaran sekaligus pemasukannya. Hamish menggunakan sebuah aplikasi di ponsel untuk mencatat semua aktivitas uang yang ada di terjadi dalam kesehariannya.

“I have trust issues. Enggak mau orang lain megang duitku. Untuk itu aku selalu catat karena aku harus lihat daripada orang lain bilang enggak boleh spend di situ, enggak boleh spend di sini. Jadi, saya selalu catat biar nanti setiap akhir bulan atau akhir minggu saya lihat keluarnya kemana masuknya berapa, seimbang atau enggak, masuk akal apa enggak. itu cara aku untuk me-manage duitku,” kata Hamish saat ditemui Permata Wealth Wisdom di Ritz-Carlton, Jakarta Pusat.

Pria berusia 37 tahun tersebut juga ternyata jarang menghabiskan uang untuk berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Ia selalu memprioritaskan barang yang dibutuhkan untuk dibeli, bukan barang yang memang hanya diinginkan pada saat itu untuk dibeli.

“Aku selalu cari cara untuk ke sini dan ke situ, beli ini, beli itu, tapi aku biasanya beli barang yang aku perlu. Enggak pernah shopping ke mal untuk beli hal-hal enggak penting,” lanjutnya.

Jika diulas lebih rinci lagi, sektor makanan menjadi salah satu hal yang membuat kantong Hamish Daud sering terkuras. Pria yang lahir di Australia ini mengaku lumayan boros dalam urusan berbelanja makanan sehat di sebuah supermarket.

Pemilihan makanan sehat memang menjadi salah satu poin penting untuk para pekerja seni untuk bisa terus berkarya. Terlebih untuk mereka para aktor dan aktris yang memang sudah terkenal memiliki tubuh yang bagus. Mereka harus bisa menjaga dan merawat tubuh mereka, salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan sehat.

“(Sektor) makanan. Aku hobi kuliner ya. Asti (Adinia Wirasti) juga tahu makanan sehat itu gak murah and I love to cook. Fresh food itu enggak murah ya. Maksudnya lebih enak atau gampang makan di warung tapi ujung-ujungnya it's not healthy untuk setiap hari dikonsumsi. Kita harus menjaga kesehatan kita karena itu juga buat entertainment, penting buat kita. Kalau kita enggak kelihatan sehat, susah untuk kerja,” tutupnya.