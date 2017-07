FOTO: Wow, Pose Seksi Cinta Laura Dinilai Netizen Mirip Celine Dion

JAKARTA – Cinta Laura kembali berpose seksi didepan kamera, namun tak seperti pose seksi pada umumnya. Pose yang dibagikan gadis 23 tahun ini tampak berbeda, kesan elegan pun didapatnya. Bahkan berkat posenya tersebut, netizen menyebutnya Cinta lebih mirip dengan Celine Dion.

Tatapan mata tajam diberikan Cinta kala bergaya di depan kamera lengkap dengan rambut terurai dengan warna blonde. Dari foto itu dapat pula terlihat Cinta bergaya layaknya wanita dewasa.

Untuk menambah maksud dari fotonya itu, gadis berdarah Jerman ini menuliskan sebuah tulisan. Dalam tulisan itu, dirinya menyebut bahwa bergaya layaknya seorang wanita, berpikir layaknya seorang bos.

“Act like a lady, think like a boss. ??,” tulis Cinta Laura.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahannya tersebut langsung berkomentar. Alhasil tak sedikit netizen yang menyebut Cinta begitu cantik kala dirinya tampil seperti itu. Bahkan ada pula netizen yang iri dengan kecantikannya dirinya.

“Pas begini jadi mirip Celine Dion????,” tulis @mia_seun18.

“Cinta laura satu2nya artis indonesia yg gw suka ????...,” tulis @ica_xavi.

Kendat demikian, ada juga netizen yang tak setuju dengan dandan Cinta. Netizen pun mengingatkan Cinta agar tak terlalu seksi dalam berpakaian.

“Cantik ,sayAng bajux ga' sopan un,” tulis @kasma_bagunis.