Unggah Foto Penghargaan Followers Terbanyak, Begini Reaksi Netizen Mendoakan Ayu Ting Ting

PENGHARGAAN bergengsi diterima Ayu Ting Ting dari Instagram semalam, karena dinilai memiliki followers terbanyak. Kabar baik itu pun, Ayu unggah dalam akun Instagramnya. Lantas, bagaimana reaksi netizen?

Ya, sosok Ayu Ting Ting memang selalu berhasil menyita perhatian khalayak umum. Tidak hanya sebagai penyanyi, pemain sinetron, tetapi juga keaktifannya di media sosial, terus diikuti oleh para penggemarnya yang ingin selalu mengetahui sederet aktivitas sosok idolanya tersebut.

Dari interaksi yang aktif itu, Ayu diketahui memiliki followers sebanyak 21,2 juta orang. Akun Instagramnya bernama @ayutingting92.

Ayu raih penghargaan dari Instagram (Foto: Rima/Okezone)

Dengan kemenangannya tersebut, Ayu pun langsung mengabarkannya lewat foto yang diunggah di Instagram pribadinya. Ia juga menyertakan keterangan foto.

“Hi @instagram thank you so much for the awards..... makasih banyak semoga instagram sukses dan selalu memberikan yg terbaik utk seluruh pengguna instagram.....tambah berkah untuk semua ya amin.....yeeeaaa.... love you,” tulis Ayu Ting Ting.

Dengan postingan wanita kelahiran 20 Juni 1992 tersebut, berikut ini beberapa komentar positif yang memberikan ucapan dan mendoakannya.

“Sukses kak.ayu sayang fansmu selalu mendukung dan mendoakan yg terbaik @ayutingting92,” tulis marfianputri_13

”Congratulations buat kk@yutingting92, akhirnya kk dapat penghargaan dan folowers terbanyak... Semangat selalu buat kk@yutingting92,” tambah afrillnicky89.

Tidak ketinggalan, akun aditya.pranata166 memberikan ucapan, “Semat ya nng ayu berkat ksbran ahir nya nng ayu dapat penghargaan smg sllu skses dn di brkahi Allah amiiin....”

“Selamat neng depok @ayutingting92,” tutup akun aniirmawaty.

Seperti diketahui, acara yang semalam digelar Instagram di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Pusat, menobatkan Ayu Ting sebagai pemilik followers terbanyak. Ayu berhasil mengalahkan selebriti lainnya, seperti Syahrini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selamat Ayu Ting Ting.