FOTO: Bak Bintang Hallyu, Joe Taslim Punya Hand Print di Korea Selatan

JAKARTA – Karier aktor Joe Taslim tampak mulus melenggang di industri hiburan Korea Selatan. Sejak dipanggil sebagai pemenang dalam ajang APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Award pada 2016, ia memulai akting di Negeri Ginseng itu dengan membintangi film berjudul Swordsman.

Seperti diketahui publik, pria berdarah Palembang itu memenangkan kategori Best APAN Actors pewakilan Indonesia dan menjadi sorotan dunia berkat prestasi yang ditorehnya, seperti membintangi film Fast and Furious bersama Vin Diesel.

Berkat aktingnya tersebut, ditambah prestasi di dalam negeri, Ia pun dipilih untuk masuk ke dalam deretan “MBC World & Dae Jang Geum Park Tour” yang serupa dengan Hollywood Walk of Fame, yang memberikan sebuah prasasti berupa jejak tangannya atau hand print.

Kabar bahagia terkait Joe Taslim tersebut didapat dari unggahan seorang turis Indonesia yang sedang melancong ke Korea Selatan dan membagikannya di media sosial.

"Ikut senang sekaligus bangga saat lihat handprint ko @joe_taslim. Very proud of you. Terus berkarya ko. God bless you always," tulis @shinta.dewi.

Melihat unggahan dari turis tersebut, Joe Taslim pun melakukan re-post lewat akun Instagram pribadinya, pada Kamis (20/7/2017). "Hey terima kasih, tangan yang lucu, sepertinya ini cetakan tangan pertamaku. Terima kasih MBC," tulis Joe.

Melihat deretan hand print yang di MBC World, jejak tangan Joe Taslim turut bersanding sengan sederet nama bintang Hallyu yang tak kalah berprestasi dari segi musik hingga akting, mulai dari Sung Hoon, Kim Woo Bin, Jung Yong Hwa 'CNBLUE', Song Il Kook, Nam Joo Hyuk, Song Joong Ki, Park Hyun Sik, hingga BoA.

Pujian hingga rasa bangga pun membuncah di hati para penggemar Joe Taslim di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari beragam komentar yang ada di unggahannya tersebut.

"Wow keren... Kebanggan kita bang @joe_taslim. Makasih ya utk karya2 indahnya," tulis @anni_hiedy.

"Mantab ko! Lanjutkan!!" tulis @_guchiljeu.

"Kereeeeennnn. Mau panggil Oom @joe_taslim Oppa boleh gak yaa? Hehehe Soale keren bangeet. Congrats Oom," tambah @dewiadys.

Sekadar diketahui, saat ini Joe Taslim tengah berada di Korea Selatan untuk menjalani syuting film Swordsman. Lewat debutnya di Negeri Ginseng tersebut ia kini disandingkan dengan artis ternama seperti Jang Hyuk, Jang Mansik dan Lee Minhyuk 'BTOB'.