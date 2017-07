Dikerubuti 4 Bule Tampan di Kolam Renang, Cinta Laura: Crazy

JAKARTA - Cinta Laura kembali sukses membuat para followers-nya jealous atau iri. Kali ini, ia mengunggah foto saat dirinya berpose bersama empat pria bule di sebuah kolam renang.

Keempat pria ini diketahui terlibat satu proyek film bareng Cinta di Hollywood. Mereka akan membintangi film drama musikal remaja berjudul Crazy For The Boys.

"One days off we crazy for the pool," tulis artis blasteran Indonesia-Jerman tersebut.

Tak butuh waktu lama, komentar penuh iri netizen pun langsung membanjiri foto Cinta. Para netizen menganggap Cinta sangat beruntung karena mendapat kesempatan melebarkan sayap ke Hollywood yang penuh dengan aktor-aktor tampan.

"Ya ampun ganteng-ganteng amat, kak Cinta cantik sendirian nih," tulis akun @xxnabilaisme.

"Aku kalau dikelilingi cowok abs begitu langsung mimisan kak," timpal @dwiwahyu_u.