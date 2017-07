FOTO: Verrell Bramasta Pamer Wajah Adik Cowok Baru

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga aktor tampan Verrell Bramasta. Putra Sulung Ivan Fadilla itu baru saja ketambahan adik baru. Istri Ivan, Sarni telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Jumat (14/7/2017).

Hal tersebut diketahui melalui unggahan teranyar Verrell di Instagram. Remaja 20 tahun itu mengabarkan kelahiran si kecil kepada publik pagi tadi. Bayi mungil itu pun telah diberinama yakni Elvano Arelian Fadilla.

"Welcome to the world little guy. Hello Elvano Arelian Fadilla," tulis Verrell di Instagram.

Pemain 7 Manusia Harimau New Generation itu menyambut antusias kehadiran sang adik baru. Dengan wajah sumringah mantan kekasih Nasya Marcella ini bahkan tak sungkan memamerkan wajah si kecil ke hadapan kamera.

Tidak menunggu lama kolom komentar Instagram Verrell langsung hujan komentar dari para netizen. Mayoritas pengikutnya di linimasa itu berbondong-bondong mengucapkan selamat.

"Congrats bro adik barunya. Semoga sama kerennya dengan kakaknya," ujar @putrajp.

Sebelumnya, Verrell telah lebih dulu mendapatkan adik dari sang ibunda Venna Melinda. Belum lama ini, ibu kandung Verrell itu mengadopsi balita perempuan yang bernama Vania Athabina.