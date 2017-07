Potret Kekompakan Sarwendah dan Ruben Onsu Jaga Anak, Patut Dicontoh

Makasih ayah udh temenin Alia mainn pada saat Bunda kerjaaa, gantiannn sekarang Ayah yg kerjaaa, semangattt ayahhh, We love you😍😍😍#SW #Sarwendah #TheOnsu

A post shared by Sarwendah29 (@sarwendah29) on Jul 12, 2017 at 2:00am PDT