PSY Siapkan Amunisi LOVE Featuring Taeyang BIGBANG

SEOUL – Kepopuleran PSY dengan Gangnam Style-nya di Youtube baru saja tergeser oleh lagu See You Again dari Wiz Khalifa dan Charlie Puth. Namun tenang saja karena PSY telah mempersiapkan sebuah video musik baru.

Hari ini, Kamis (13/7/2017), PSY merilis sebuah teaser dari lagu LOVE yang menghadirkan Taeyang dari BIGBANG. Lagu ini diambil dari album terbarunya, “4X2=8”.

Sekilas, lagu ini akan terasa sangat fun dengan balutan lirik yang hangat tentang cinta. Parris Goebel menjadi sutradara dengan tambahan koreografi dari ReQuest Dance Crew.

Sosok Taeyang sendiri masih belum didperlihatkan di dalam teaser. PSY sengaja ingin membuat para penggemarnya semakin penasaran dan menantikan videonya dirilis oada tanggal 17 Juli nanti.

Penasaran seperti apa teaser LOVE featuring Taeyang dari PSY? Saksikan dalam tautan berikut ini.