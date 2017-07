Selamat, BTS Nongkrong di Chart Billboard Urutan 2

SEOUL - Boy band BTS terlibat perayaan 25 tahun Seo Taiji dengan menyanyikan kembali lagu Come Back Home. Remake lagu yang dirilis pada 1995 silam ini membuat prestasi BTS mencuat karena lagu tersebut berhasil menduduki tempat tertinggi ke-2 di Billboard chart penjualan lagu digital tingkat dunia.

Sebelumnya, boy band yang lahir sejak 2013 lalu ini telah mencetak sejarah. Sebab mereka berhasil menjual album "Wings: You Never Walk Alone" sebanyak 728.417 kopi sepanjang periode Januari-Juni 2017.

Dilansir Soompi, remake BTS dari Seo Taiji berjudul Come Back Home telah berada di peringkat kedua pada penjualan digital tingkat dunia. Hal ini berlaku di pekan ini yang akan berakhir pada 22 Juli besok.

Hal ini menjadi prestasi mengesankan untuk sebuah lagu yang dirilis bukan untuk promo sebuah boy band namun sebagai bagian pertama remake perayaan debutya Seo Taiji di tahun ke-25. Tak hanya itu, di twitter chart Billboard, lagu ini berada di urutan paling atas di hingga akhir pekan nanti.

Sementara itu, album BTS "Wings: You Never Walk Alone" telah mengalami peningkatan dengan melompat jauh. Jika sebelumnya ia berada di urutan ke lima belas lalu bergeser ke urutan tujuh, selanjutnya album tersebut berhasil kembali masuk di urutan ke sebelas dan pernjualannya di Korea Selatan mencapai hingga 728.417 kopi sepanjang periode Januari-Juni 2017.