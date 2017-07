Selamat, Vicky Shu Resmi Bertunangan

JAKARTA - Perayaan ulang tahun Vicky Shu ke-29 yang digelar pada Sabtu 8 Juli 2017 menjadi spesial. Pasalnya, psta tersebut juga menjadi acara pertunangan Vicky Shu dengan kekasihnya, Ade.



Kabar tersebut diketahui dari foto unggahan adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah. Dalam foto itu, Vicky tampil cantik mengenakan kebaya modern berwarna merah. Sementara Ade mengenakan baju batik bernuansa merah.



“Selamat kak Vicky dan kak Ade. Dan selamat ulang tahun juga @vickyshu, all the best to you,” tulis Syahnaz pada keterangan foto melalui Instagram @syahnazs.

A post shared by Syahnaz Sadiqah (@syahnazs) on Jul 7, 2017 at 10:24pm PDT

Selama ini, Vicky memang sangat tertutup soal urusan asmaranya. Ia tidak pernah memperkenalkan kekasihnya kepada khalayak. Tak ayal, kabar pertunangannya pun membuat warganet terkejut. Namun, mereka tetap mendoakan agar Vicky dan Ade segera menikah dan hidup bahagia.“Happy birthday dorooo dan congratulation. Hal baik di hari baik,” tulis @yunie_id.