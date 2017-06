Leonardo DiCaprio Kembalikan Piala Oscar, Ini Alasannya

LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio mengejutkan dunia ketika ia mengembalikan Piala Oscar yang diterimanya kepada pemerintah. Namun, piala yang dikembalikan itu bukanlah yang diterimanya saat mejadi Best Actor pada 2016 atas penampilannya di The Revenant.

Oscar yang dikembalikan oleh Leo adalah piala yang dimenangkan oleh Marlon Brando untuk penampilannya di film On the Waterfront (1954). Red Granite, penyokong dana On the Waterfront memberikan piala milik Brando tersebut sebagai hadiah dan rasa terima kasih kepada Leo atas kerja kerasnya untuk The Wolf of Wall Street.

Namun, Red Granite dituduh terlibat dalam kasus pencucian uang 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga investasi milik negara Malaysia. Red Granite diinvestigasi karena diduga menggunakan uang 100 juta Dolar untuk membiayai produksi The Wolf of Wall Street.

Uang tersebut diyakini tak hanya dalam bentuk cash, melainkan juga properti dan perhiasan. Mendengar itu, Leo langsung mengembalikan Oscar yang diterimanya dari Red Granite untuk membantu jalannya investigasi.

“Dia juga telah mengembalikan Oscar yang dimenangkan oleh Marlon Brando, yang diberikan kepada DiCaprio sebagai hadiah dari Red Granite untuk berterima kasih padanya atas kerjanya di The Wolf of Wall Street. DiCaprio senang bisa mendukung pemerintah dalam usaha ini dan terus berharap keadilan akan muncul untuk masalah ini,” kata juru bicara Leo seperti dilansir Metro, Senin (19/6/2017).