Angelina Jolie Dilirik Bintangi Bride of Frankenstein

LOS ANGELES – Universal Pictures berniat menyaingi Marvel dengan melahirkan Dark Universe, proyek yang akan berisi film-film tentang para monster seperti The Invisible Man, Dr. Jekyll, Frankenstein’s Monster, dan Bride of Frankenstein. Khusus untuk Bride of Frankenstein, Universal kabarnya melirik Angelina Jolie untuk menjadi pemeran utamanya.

Dilansir Hollywood Reporter, Universal Picture ingin Jolie menjadi tokoh utama film yang dijadwalkan rilis pada 14 Februari 2019. Meski tertarik, namun hingga kini negosiasi antara Universal dan Jolie untuk Bride of Frankenstein masih belum terjadi.

Jolie bukan satu-satunya artis yang dilirik oleh Universal untuk bermain di film-film monsternya. Selain istri Brad Pitt tersebut, Universal dirumorkan juga mendekati Dwayne Johnson untuk reboot film Wolfman.

Dark Universe merupakan proyek besar Universal yang menghabiskan banyak dana. Bukan hanya karena ada banyak film yang akan dibuat, tapi juga karena banyaknya nama-nama besar yang digandeng sebagai pemain utama.

Sejauh ini sudah ada Tom Cruise yang menjadi tokoh utama The Mummy, Russell Crowe di Dr. Jekyll, dan Javier Bardem untuk Frankenstein’s Monster. Juga tak ketinggalan Johnny Depp yang dipercaya menghidupkan karakter utama di The Invisible Man.