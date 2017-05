Cara Angelina Jolie Rayakan Ulang Tahun Anaknya

LOS ANGELES - Angelina Jolie siap memberikan putrinya perayaan ulang tahun yang luar biasa. Beberapa hari sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-11, Shiloh Jolie-Pitt dapat menikmati perjalanan ke Disneyland Resort di Anaheim, California, AS.



Shiloh merayakan momen ulang tahunnya bersama dengan keluarga dan teman-temannya dengan menjelajahi taman hiburan dan atraksi sekitarnya sejak beberapa hari lalu. Para pengguna media sosial melihat mereka menikmati wahana seperti Alice in Wonderland, Roger Rabbit’s Cartoon Spin dan Tarzan’s Tree House.



Tak hanya menikmati beragam wahana, Shiloh dan teman-temannya juga menikmati berbelanja di Downtown Disney termasuk berhenti di toko Ridemakerz untuk membeli mainan mobil balap.



“Petugas toko menunjukkan anak-anak itu mobil remote control yang mereka inginkan. Dia (Angelina) sedang dalam suasana hati yang baik dan bertanya kepada anak-anak mobil mana yang mereka suka,” jelas seorang saksi mata.



Menurut kabar yang beredar, beberapa teman Shiloh yang berada di Disneyland adalah beberapa aktor cilik yang muncul dalam film karya Angelina yang berjudul First They Killed My Father.



Dilansir Eonline, sebelumnya Angelina juga telah merayakan Hari Ibu dengan Pax Jolie-Pitt dengan melakukan makan malam spesial di sebuah restoran.



“Angelina tampak bersemangat dan mereka berdua tampak sangat senang menghabiskan Hari Ibu bersama. Mereka terus tertawa sepanjang makan malam,” ungkap seorang sumber.