FOTO: Ariel Tatum Tetap Bahagia Dijadikan Prioritas Ketiga oleh Kekasih

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Ariel Tatum, diketahui sedang menjalin asmara dengan pesepak bola Ryuji Utomo Prabowo. Keduanya bahkan tak jarang mengunggah foto kemesraan mereka melalui akun Instagram pribadi mereka.

Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, pelantun Karena Aku Telah Denganmu ini juga sempat mengabadikan momen kebahagiaannya bersama sang kekasih. Ia bahkan mengaku tak masalah dijadikan prioritas ketiga oleh sang kekasih lantaran Ryuji selalu bisa membuat dirinya bahagia.

"Appreciation post, untuk yang selalu bisa bikin bahagia. Bawain bunga dan bouquet chicken nuggets buatannya sendiri di minggu yang cukup melelahkan," tulis Ariel Tatum pada keterangan foto.

"Walaupun gw jadi prioritas nomor 3 setelah kerjaan dan keluarganya, but if I'm not the happiest girl on this planet, then I don't know who is," sambungnya.

Tidak hanya mengucapkan terima kasih atas kejutan yang diberikan oleh sang kekasih. Wanita berusia 20 tahun ini juga turut mendoakan kemenangan bagi klub sepak bola sang kekasih, Persija, dan juga Timnas Indonesia yang akan bertanding.

"Good luck with Persija tomorrow and Timnas next week loooove! I'm SO proud of you!," tutupnya.