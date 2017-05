Tubuh Optimus Prime dan Bumblebee Bersatu di Transformers 5?

Transformer: The Last Knight (Foto: Aceshowbiz)

LOS ANGELES - Transformers 5 yang berjudul The Last Knight menyimpan banyak misteri si tokoh utama, Optimus Prime. Bertindak sebagai sebagai pemimpin Autobot yang disegani, dalam trailer Transformers: The Last Knight, Optimus memperlihatkan sosok antagonis.

Bahkan di dalam salah satu scene, Optimus bertarung dengan sahabatnya, Bumblebee. Namun adegan itu disinyalir sebagai twist dari plot cerita agar membuat penonton bertanya-tanya.

Belakangan ini, beredar kabar jika Optimus Prime dan Bumblebee bersatu di satu tubuh. Dugaan ini diperkuat dengan munculnya gambar di salah satu toko resmi yang menjual pernak-pernik Transformers.

Bergabungnya Optimus Prime dan Bumblebee juga menimbulkan berbagai spekulasi. Pertama, Optimus Prime dibuat menjadi maniak yang menyerang pengikut setianya dan kemudian menghancurkan Bumblebee, dan memakan sisa tubuhnya.

Kedua, jika Optimus Prime dan Bumblebee sengaja bergabung untuk memenangi pertarungan melawan musuh utama. Bahkan ada yang menyebut jika Optimus Prime sengaja bergabung ke tubuh Bumblebee. Namun ini hanya spekulasi yang terjawab ketika film ini dirilis.

Seperti dilansir Aceshowbiz, Transformers: The Last Knight akan tayang pada 21 Juni 2017.