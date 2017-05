Sambil Melipat Baju, Begini Gaya Joged Nagita Slavina saat di Kamar Mandi

JAKARTA - Istri dari Raffi Ahmad, yakni Nagita Slavina memang tak pernah berhenti jadi sorotan netizen di dunia maya, khususnya Instagram. Seperti video yang baru-baru ini diunggah pada akun @raffinagita1717.

Pada video itu, wanita yang kerap disapa Gigi ini nampak tengah berjoged dengan adik ipar dan tentu buah hatinya, yakni Syahnaz, Nisya dan Rafathar. Namun, ada yang berbeda dari video tersebut, terlihat Gigi berjoged sembari melipat baju-baju.

"Haduhhhhhh pada ngapaainnnnnn sihhhhhh diKamar Mandi ?????? Jogedin ajaaa shayyyy ... 😜😘," tulis keterangan pada video itu.

Netizen pun langsung ramai mengomentari video tersebut. Kebanyakan mereka sangat kagum kepada Gigi yang nampak cantik tanpa riasan dan mengenakan baju tidur, namun tetap melakukan pekerjaan seorang istri sendiri.

"Nagita Pake baju tidur, no make up dan cantik parahhhhh, joget2 sambil lipetin baju.. SO DAMN HOT. ini sih idaman semua laki banget... gilaaaaa yang kaya gini jangan dikecewain ya rafiiiii.. almost perfect!!!!!," tulis salah satu netizen.