Jadi Contoh yang Baik, Nih Cara Widi Mulia Mendidik Anak

JAKARTA – Kegiatan mendidik dan jadi contoh untuk anak-anak bukanlah pekerjaan yang mudah, hal itu pula yang dialami penyanyi Widi Mulia dan sang suami Dwi Sasono. Namun keduanya ternyata punya trik untuk melakukan hal tersebut.

"Kita itu harus jadi good example untuk anak-anak kita. So, kita harus 'akting' dong? Tapi dibalik itu adalah behind doors, emosi-emosi yang keluar, segala macam," katanya seperti dilansir dari Sindonews, Rabu (26/4/2017).

Karena hal tersebut, Widi mengaku jadi bisa lebih mengendalikan diri. "Tapi bahkan segi itunya pun gue jadi lebih ter-filter ya. Karena disaat kita harus berperan, jadi good example, harus ada effort kan? Nah effort itu kan nguras emosi juga," tambahnya.

Meski begitu, Widi pun banyak memetik pelajaran baru dalam perannya sebagai orang tua dari Dru, Widuri dan Den Bagus. Bahkan saat amarahnya muncul, ia bisa melihat sisi baik dari hal tersebut saat berakting yakni mampu mengendalikan dan memberi contoh anak-anaknya.

"Walaupun sampai marah, at my weakest emotion, aku jadi bisa berpikir dan bilang 'sebenarnya aku marah enggak harus kayak gitu ya. Marah kan bisa diomongin, bisa nangis. Jadi pelajaran sih," pungkasnya.