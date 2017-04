Upaya Jajang C Noer Dkk Pertahankan Budaya Batak

Jajang C Noer (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebagai salah satu bentuk mempertahankan budaya batak, aktris Jajang C Noer, seniman teater Koma, Rita Mona dan beberapa seniman yang tergabung dalam Voice Of Indonesia menggelar teater musikal etnik tradisional budaya Batak. Acara yang bertemakan Sinamot itu digelar 24 April 2017 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.



Pendiri Voice of Indonesia sekaligus director teater tersebut menjelaskan, acara tersebut dilatar belakangi oleh misi untuk mengembangan budaya Indonesia. Sehingga budaya Batak bisa diterima semua kalangan.



"Saya berharap budaya Batak ini bisa semakin di apresiasi, tidak hanya dari orang Batak saja, tapi dari orang Indonesia pada umumnya," kata Rio Silaen, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 24 April 2017.



Lebih lanjut, Rio menjelaskan pagelaran tersebut juga berupaya untuk meluruskan budaya Batak yang disebut Sinamot atau mas kawin yang banyak dianggap momok bagi pasangan orang Batak. Menurutnya, mas kawin bukan seberapa besar nilainya, tapi lebih kepada janji kita mengikat satu sama lain untuk sepakat masuk dalam pernikahan.



"Saya bukan menggurui, Sinamot masih bertahan pasti ada nilai positifnya. Harapan saya jangan sampai Sinamot menjadi momok yang jadi menakutkan untuk anak muda zaman sekarang. Harus ada jalan keluar," jelas Rio.