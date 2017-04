Lupakan Perpisahan dengan Wissam Al Mana, Janet Jackson Fokus Bikin Album

LOS ANGELES – Setelah terkuak isu soal perpisahannya dengan sang suami Wissam Al Mana, penyanyi Janet Jackson dikabarkan mulai fokus ke urusan musik dan album. Ia pun menjadwal ulang 75 tur konsernya yang sebelumnya pernah dipersiapkan.



Penyanyi berusia 50 tahun itu memulai dengan semua energi baru dalam menulis lagu tentang menjadi seorang ibu. Pasalnya, ia baru saja melahirkan seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Wissam Al Mana bernama Eissa.

Sebuah sumber mengatakan kepada surat kabar The Sun bahwa saudari mendiang Michael Jackson ini begitu bersemangat membuat lagu untuk anaknya.

“Memiliki bayi telah menaikkan keinginan dia untuk merilis musik dan dia ingin lagu barunya menjadi perayaan kehidupan, cinta, dan ibu,” kata sumber itu seperti dilansir Sindonews, Selasa (18/4/2017).

“Dia berencana untuk kembali tur ke Amerika Utara pada Oktober mendatang, diikuti oleh album baru,” lanjut sumber yang sama.

Pada 2016, Janet sejatinya tidak menyelesaikan konsernya bertajuk Unbreakable World Tour. Kini, tur tersebut akan kembali dilakukan dengan judul State Of The World Tour. Saat ini Janet sudah menjadwalkan latihan untuk persiapan manggung pada musim panas ini.

Namun, di tengah kesibukannya dalam mempersiapkan album dan tur, Janet sempat berbagi gambar anaknya, Eissa. Untuk pertama kalinya sang penyanyi memperlihatkan wajah anaknya itu melalui Instagram miliknya.

“My baby and me after nap time,” tulis @janetjackson.

Setelah bercerai, Janet juga memfokuskan semua perhatiannya pada Eissa. Seorang sumber mengatakan Janet begitu gembira bersama anaknya. Janet dan Wissam Al Mana memang berpisah, tetapi mereka berkomitmen untuk bersama mengasuh anak mereka.

“Mereka berdua orang-orang sibuk, tetapi bertekad untuk menjadi orang tua yang baik, bahkan jika mereka terpisah. Ini bersahabat dan Eissa akan tinggal dengan ibunya di London,” terang sumber itu.