LOS ANGELES - Di tengah proses perceraiannya dengan Brad Pitt, beredar kabar yang melaporkan bahwa Angelina Jolie akan pensiun dari Hollywood. Saat tengah bertarung dengan suaminya tersebut karena dianggap telah melukai anak, ia pun terpikir untuk fokus pada keenam anaknya.



Sebenarnya Angie masih ingin terus berkarya. Tentu hal ini dalam membintangi film juga menulis lagu.



"Angie masih ingin membintangi film. Dia ingin menulis dan mengarahkan tapi sejauh bertindak yang bersangkutan, dia telah pensiun. Berikutnya dalam hidupnya akan fokus pada anak-anaknya dan semua penyebab penting yang mendukung. Dia menemukan bertindak dangkal dan ingin fokus pada hal-hal dalam hidup yang benar-benar penting," kata seorang sumber dikutip dari Aceshowbiz.



Selanjutnya film berjudul Maleficent 2 akan menjadi film terakhirnya. Film tersebut dibungkus dengan bahasa asing First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers yang akan dirilis di Notflix. Dia juga akan berperan sebagai produser dalam film animasi yang akan datang, The Breadwinner.



Desas-desus pensiun Angie datang setelah ia dikabarkan untuk mempersiapkan diri untuk pernikahannya dengan suaminya yang baru. Namun sampai saat ini masih belum diketahui kepastiannya dan siapa pria yang menggantikan posisi Brad Pitt di hatinya.