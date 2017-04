Duh, Kim Kardashian Iri dengan Program Televisi Baru Kylie Jenner

LOS ANGELES – Tak hanya Kim Kardashian, sang adik Kylie Jenner pun kian terkenal setelah merilis program seri televisi terbaru bernama Life of Kylie. Namun belakangan, istri Kanye West itu merasa iri karena takut tersaingi secara bisnis.

Kim memang mendukung karier Kylie, namun kabarnya ada kecemburuan yang terselip di antara mereka. Kim merasa tidak senang dengan prestasi adiknya dan dia mulai menyalahkan ibunya, Kris Jenner karena memberikan Kylie begitu banyak perhatian.

“Kim benar-benar tidak merasa Kylie memiliki kemampuan untuk membuat uang lebih dan dia menyalahkan Kris Jenner! Kylie adalah anak emas dan Kris memberikan begitu banyak perhatian. Ini menyebalkan dan membuat Kim cemburu,” kata seorang sumber.

Kim juga mengatakan Kylie telah mengambil semua perhatian yang seharusnya berpusat padanya, justru teralihkan kepada sang adik.

“Kim merasa seperti dia telah membantu keluarganya dan mereka harus berterima kasih padanya setiap hari. Dia merasa seperti dia sedang terganggu oleh ketenaran Kylie dan kemampuannya untuk mendapatkan uang dengan mudah dan menyalahkan Kris yang telah membuat segalanya begitu mudah bagi Kylie. Sementara dahulu, Kim harus melakukan semuanya sendiri. Kylie tidak akan pernah tahu perjuangan yang nyata,” papar sumber dekat keluarga Kim.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, Life of Kylie merupakan acara terbaru yang mirip dengan reality show Keeping Up with the Kardashians, di mana program ini akan mengikuti kehidupan pemilik Kylie Lip Kit sebagai seorang pengusaha, perancang busana, penulis, bintang televisi, ikon fashion, dan CEO Kylie Cosmetics.

Serial Life of Kylie akan memiliki delapan episode serta diproduksi oleh Murray Productions dan Ryan Seacrest Productions.