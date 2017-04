Pisah dari Suami, Janet Jackson Lepas Hijab

LOS ANGELES- Janet Jackson akhirnya muncul untuk pertama kali, sejak kabar perpisahan dengan suaminya, Wissam Al Mana terkuak. Janet Jackson terlihat tengah berbelanja di London.

Pada kemunculannya kali ini, seorang saksi mengatakan jika Janet melepas hijab. Padahal sebelumnya, pelantun All for You itu beberapa kali terlihat memakai hijab saat bersama sang suami.

Dikutip dari E!News, saksi itu juga menuturkan jika Janet tampil dengan Baggy Cape dan celana kasual saat berbelanja. Rambut yang keritingnya dikuncir, dan ditutup dengan sebuah topi.

Janet Jackson (Foto: Eonline)

Selama sejam, Janet diketahui tengah berada di toko furniture dan tanaman. Saksi mengatakan jika penyanyi 50 tahun itu membeli sofa warna cerah.

Seperti diketahui, Janet dan Al Mana memutuskan berpisah setelah kelahiran anak pertamanya yang diberi nama Eissa. Menurut sumber, Eissa nantinya akan tinggal bersama sang ibu di London.

Dari perpisahan tersebut, Janet juga dikabarkan akan mendapat uang hingga USD200 juta. Uang tersebut merupakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian pra-nikah mereka.

Kendati demikian, sumber mengatakan jika uang bukan alasan keduanya bercerai. Seorang pihak keamanan keluarga mengatakan jika Janet Jackson ingin menjadi dirinya sendiri.

“Janet memang suka dikontrol, dan pasrah. Tapi sayangnya, Janet tidak bahagia. Dia ingin kembali menjadi Janet, dan bukan Nyonya Wissam Al Mana atau menjadi istri muslim yang taat,” tutup sumber tersebut.