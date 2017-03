Ari Lasso Ikhlas Ayah Meninggal Dunia

JAKARTA - Musisi Ari Lasso mengikhlaskan kepergian sang ayah, Bartholomeus Bernard Lasso untuk selama-lamanya. Pelantun tembang hist Misteri Ilahi itu tabah saat sang ayah tercinta menghembuskan nafas terakhir pada hari ini, Rabu (29/3/2017).

Mantan vokalis grup band Dewa19 itu pun berharap almarhum dapat pergi dengan tenang. Ia percaya surga terbaik sudah disiapkan untuk sang ayah. Ketegaran Ari dapat dilihat melalui unggahan terbarunya di Instagram sekira pukul 18.00 WIB tadi.

"Selamat Jalan Pap..istirahat tenang di rmh Bapa Di Sorga. We love you..???????? Rest in Peace Ol'man u gonna be missed," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi lebih lanjut ihwal penyebab kematian ayahanda dari sang musisi kawakan itu. Namun beredar kabar almarhum wafat pasca mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya sekira pukul 17.10 WIB.

Sejak mengabarkan soal kepergian sang ayah, Instagram Ari langsung hujan komentar belasungkawa dari para netizen. Netizen berharap Ari sekeluarga diberi ketabahan usai cobaan yang menimpa mereka.

"Turut berduka cita semoga ayahanda mendapat tempat yang indah disisinya dan yang ditinggalkan diberi ketabahan," ujar @budiutamabawe.