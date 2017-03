Lee Min Ho Buat Film Dokumenter di Zona Demiliterisasi Korea

SEOUL – Lee Min Ho akan kembali bermain film. Tapi yang menarik, film terbarunya kali ini akan bertema dokumenter dan mengambil tempat di zona demiliterisasi Korea (DMZ), wilayah yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan.

Dikutip dari Dramafever, Kamis (23/3/2017), film dokumenter tentang DMZ Korea ini diberi judul DMZ The Wild. Judul itu diambil mengingat DMZ Korea merupakan salah satu perbatasan paling berbahaya di dunia.

Lewat DMZ The Wild, Min Ho akan memperlihatkan wilayah yang tak terjamah selama 64 tahun itu. Selama pembuatan film, kekasih Suzy ‘miss A’ ini harus berkemah di wilayah dengan suhu di bawah -28 derajat celcius dan bertemu spesies-spesies berbahaya.

“Lee Min Ho memiliki sedikit waktu untuk bertemu dengan tim produksi dan mengunjungi DMZ di tengah jadwal padatnya,” ungkap agensi.

Karena kesibukan Min Ho dan medan yang tak mudah dijangkau, syuting DMZ The Wild memakan waktu 1,5 tahun. Bintang Legend of the Blue Sea itu sudah menggarap film ini sejak Oktober 2015 dan baru selesai Maret 2017 ini.

Di film ini, Min Ho ingin menyadarkan masyarakat tentang bahaya yang dihadapi hewan-hewan di daerah DMZ. Episode pembuka DMZ The Wild akan tayang 3 April 2017, sementara episode lanjutan tayang pada Juni.