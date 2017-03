Ritual Shane Filan Setiap ke Indonesia

JAKARTA - Shane Filan seakan menjadi 'tamu wajib' bagi panggung musik Indonesia. Ia kerap menggelar konser di sini bagkan hingga kota-kota lain, selain Jakarta.



Dalam setiap kedatangannya ke sini, rupanya pelantun Righ Here ini memiliki ritual wajib yaitu menjajal makanan Nusantara salah satunya Nasi Goreng. Ia bahkan menyusun rencana agar bisa memakanan masakan tersebut sebelum konser Shane Filan : Right Here Live in Concert yang digelar hari ini, Selasa (14/3/2017).



"Aku harus makan nasi goreng. Harus. Setiap saat. Aku sangat suka. Mungkin akan makan lagi sebelum konser. Aku suka makanannya yang luar biasa," ujar Shane dalam wawancara khusus bersama Okezone.



Terhitung hampir 15 kali mengunjungi Indonesia, rupanya memiliki alasan tersendiri bagi Shane. Selain alasan pekerjaan, ia mengaku senang dengan sambutan fans dan memiliki kenangan di sini.



"Yang pasti buat kerja (jadi sering ke sini) dan saat diminta datang ke Indonesia aku bilang 'yes' karena suka banget ke sini. Aku punya banyak fans dan dukungan dan kenangan bahagia di sini. Jadi, aku senang banget ke sini," jelasnya.



Shane Filan : Right Here Live in Concert akan diselenggarakan di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan. Konser dimulai pukul 20.00 WIB dimana nanti Shane akan membawakan lagu-lagu dari album solo dan hits dari Westlife.