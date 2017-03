Yeay, Kim Kardashian dan Kendall Jenner Jadi Cameo di Ocean's Eight

LOS ANGELES - Kim Kardashian telah berbagi foto dirinya bersama dengan adiknya, Kendall Jenner yang tengah berada di lokasi syuting film Ocean’s Eight di Instagramnya.

Dalam foto tersebut, kakak beradik yang selalu berpenampilan glamor itu terlihat mengenakan gaun berenda dan duduk anggun di lantai berkarpet. Kim nampaknya memakai gaun yang sama dengan yang ia kenakan saat syuting sebelumnya di awal pekan ini.



Kim maupun Kendall bergabung bersama dengan Katie Holmes dan Kylie Jenner untuk menjadi cameo dalam film. Namun sebuah laporan mengatakan bahwa akting Kim akan dihapus dari Ocean’s Eightm karena kinerja yang buruk. Meski begitu, hingga kini masih belum ada laporan yang resmi tentang rumor tersebut.



Ocean’s Eight akan menampilkan bintang-bintang besar, termasuk Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kaling dan Awkwafina. Cerita dari film ini akan berpusat pada adik Danny Ocean (George Clooney), Debbie (Sandra Bullock) yang mencoba untuk menghentikan pencurian di acara bertabur bintang di New York City, Met Gala. Dia kemudian membuat kru yang sempurna untuk melakukannya.



Dilansir Aceshowbiz, selain sejumlah nama bintang film besar tersebut, pembawa acara talk show ‘The Late Late Show with James Corden’, James Corden juga akan ikut berperan dalam film tersebut. Ocean’s Eight telah direncanakan untuk rilis di seluruh bioskop AS pada 8 Juni 2018.