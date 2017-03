Penganut Ahmadiyah, Warga Pakistan Tolak Label Muslim Mahershala Ali di Oscar 2017

LOS ANGELES - Warga Pakistan menolak keras label muslim pertama pemenang Oscar yang disematkan pada aktor Mahershala Ali. Seperti yang disampaikan sejumlah netizen lewat akun Twitter, Ali dinilai tidak pantas disebut sebagai muslim lantaran menganut ajaran Ahmadiyah.

"Umat Muslim di Twitter kehilangan arah saat mereka memberikan dukungannya bagi Mahershala Ali, seorang Ahmadiyah yang berakting dalam film homoseksual. Astagfirullah," bunyi salah satu cuitan netizen yang dilansir melalui The Washington Post.

"Penghargaan aktor terbaik diberikan pada Mahershala Ali, yang berpura-pura menjadi seorang muslim. Dia seorang Qadiani (Ahmadiyah)," tulis netizen lain.

Diketahui, Mahershala Ali terlahir sebagai warga non-muslim sebelum akhirnya bergabung dalam ajaran kelompok Ahmadiyah. Bagi warga Pakistan, para penganut ajaran Ahmadiyah tidak dapat dikategorikan sebagai umat Muslim sekalipun memiliki cara sembahyang dan tempat ibadah yang sama. Oleh karenanya, kontroversi terkait label muslim pertama pemenang Oscar yang didapat Ali hingga saat ini masih terus beredar di kalangan warga Pakistan.

Mahershala Ali sendiri sukses membawa pulang trofi Oscar 2017 dalam kategori The Best Supporting Actor lewat peran yang ia mainkan dalam film Moonlight. Ali mengalahkan nominator favorit lainnya, Lucas Hedges yang berperan sebagai Patrick dalam film Manchester By the Sea.