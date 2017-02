Pas Band, Pembuka Jalan BCL di Dunia Tarik Suara

JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari menggandeng sahabat dan musisi berpengaruh dalam perjalanan kariernya di konser tunggal perdana bertajuk "It's Me BCL". Nama Pas Band misalnya.

Wanita yang akrab disapa BCL ini memiliki pengalaman spesial bersama Pas Band. Pasalnya, band bergenre rock tersebutlah yang menemukan dan mengajaknya pertama kali untuk terjun ke dunia tarik suara.

Ajakan tersebut disambut baik oleh BCL. Baginya menyanyi adalah cita-cita sejak kecil ketimbang berakting, profesinya saat itu.

"Sebenarnya karena emang cita-cita pengin jadi penyanyi dari kecil dan emang senang nyanyi. Untungnya, pas lagi asik-asiknya di wawancara sama salah satu tabloid, bilang (kalau) aku lebih nyaman jadi penyanyi dari pada (pemain) sinetron dan langsung ditelefon sama Pas Band," curhat BCL di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat.

Pelantun Kecewa tersebut tak pikir panjang untuk menerima 'pinangan' dari Pas Band meski memiliki genre lagu rock. Ia langsung diajak untuk berkolaborasi di lagu Kumerindu untuk album "The Best of Pas Band" di tahun 2005.

"(Ajakan) itu kayak 'Hah serius nih diajakin sama Pas Band? Berani enggak?' 'Hah musiknya ngerock?'. Ya, kesempatan ini enggak datang berkali-kali atau kesiapapun. Akhirnya setuju untuk featuring sama Pas Band, judulnya Kumerindu," tambahnya.

Sementara Pas Band sendiri ikut mengungkapkan rasa bangga dan senangnya bisa terlibat dalam konser tunggal BCL. Mereka juga memberikan penjelasan saat-saat BCL diragukan kemampuan bernyanyinya dulu.

"Senang banget kita ada di konser BCL Awalnya banyak banget yang bilang 'Emang BCL bisa nyanyi?' Kita coba aja. Saat dia take kita semua bengong. Akhirnya bisa sukses dan kita senang. Pas Band bangga dan salut," jelas Sandy drummer Pas Band.

Sebagai rekan duet dan sosok band yang menemukan kemampuan vokal BCL, Pas Band menaruh harapan agar wanita tersebut bisa menyajikan dengan total ke hadapan penggemar.

"Gue berharap bisa all out mulai dari penggermar dia di sinetron dan penyanyi. Jangan ragu semangat aja. Rock and roll!" tambahnya.

Sementara itu, konser yang digelar pada 1 Maret 2017 di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta Selatan tersebut menggandeng musisi dan sahabat BCL lainnya. Di antaranya yaitu, Reza Rahadian, Ariel 'NOAH', Joe Taslim, Yovie Widianto, Andi Rianto, Dipha Barus dan masih banyak lagi.