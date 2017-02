So Sweet, Ed Sheeran Ungkap Kisah Cinta di Lagu Terbaru

JAKARTA - Ed Sheeran telah merilis lagu barunya berjudul How Would You Feel (Paean). Lagu ini juga akan menjadi bagian dari album ketiganya, "Divide". Lagu ini dirilis bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-26, Jumat, 17 Februari 2017.

Dilansir Sindonews, tidak seperti kedua single sebelumnya, Shape of You dan Castle on the Hill, kali ini Ed memilih untuk menggunakan alat musik gitar akustik dan piano. Dia seperti menyanyikan lagu untuk kekasihnya, Cherry Seaborn dengan lirik yang begitu menyentuh.

“Bagaimana perasaan kamu jika aku bilang aku mencintaimu. Ini hanya sesuatu yang ingin aku lakukan, aku mengambil waktuku, menghabiskan hidupku,” kata Ed dalam liriknya.

How Would You Feel (Paean) ini memiliki arti khusus bagi Ed, seperti yang dikatakan kepada Ryan Seacrest dalam wawancara baru-baru ini. Dia mengatakan Cherry menganggap lagu itu sebagai lagu favoritnya selama hampir dua tahun yang lalu sehingga dia memutuskan untuk merekam lagu tersebut untuk albumnya yang akan datang.

“Saya pikir ketika album ini keluar, orang akan menganggap ini adalah single. Jadi lagu ini bukanlah single, tapi saya ingin menempatkan itu karena saya ingin banyak orang mendengarnya. Saya berkata kepada pacar saya, 'Apa lagu favorit kamu di album ini?' dan dia berkata, 'Kamu lupa (lagu) ini ada dan saya punya itu di email saya karena saya adalah satu-satunya orang yang kamu kirimkan’” kata Ed menirukan perkataan kekasihnya itu.

Dilansir Aceshowbiz, Ed kembali menjelaskan melalui Twitter bahwa lagu itu bukanlah single kelanjutan dari dua single yang telah rilis sebelumnya. “How Would You Feel (Paean) akan rilis pada tengah malam, di mana pun Anda berada di dunia, ini bukanlah single berikutnya, tetapi ini adalah salah satu favorit saya,” tulisnya.