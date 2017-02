FOTO: Heboh! Gisel dan Gempita Adu Mulut

JAKARTA – Gisella Anastasia seakan tidak ingin melewatkan tumbuh kembang putrinya, Gempita Nora Marten. Finalis Indonesian Idol 2008 tersebut selalu mengabadikan tingkah lucu Gempita dan mengunggah di akun instagram miliknya.

Gempita selalu bertingkah lucu dan menggemaskan. Kali ini, gadis kecil dua tahun tersebut berhasil membuat sang ibu berdebat dengannya.

Putri pasangan Gisella Anastasia dengan Gading Marten ini bersikeras mengatakan bahwa gambar sarang laba-laba dalam bukunya adalah bentuk laba-laba yang selama ini diperkenalkan kepadanya.

Tak ingin ada kesalahpahaman, Gisel pun berusaha menjelaskan bahwa gambar yang ditunjuk tersebut tak lain hanyalah sarang laba-laba, bukan seekor laba-laba.

“K is for kite, P is for a Pencil. G is for Garden. Ini hurufnya apa?,” tanya Gisel.

“Badayu,” jawab Gempita.

A video posted by Gisella Anastasia (@gisel_la) on Feb 11, 2017 at 6:33pm PST

“Double you. Bukan badayu, double you. Double you,” Gisel mencoba menjelaskan.

“Badayu, badayu,” Gempita masih membantah.

“Double. Double you is for web,” Gisel menambahkan.

“Spider bukan web,” Gempita masih membantah.

“Ini web, sarang laba-laba. Tempatnya spider. Iya. Tempat tinggalnya spider,” Gisel menegaskan kembali dengan lembut.

Tak lagi menjawab, Gempita justru bertingkah lebih lucu. Ia berlarian dan menunjukkan ketakutannya pada gambar yang ditunjukkan oleh sang Ibu.

“Takut takut takut,” kata Gempita sambil berlarian.

“Ha takut? Aduh aduh aduh aduh,” goda Gisel.

Seperti biasa, video tersebut memancing netizen untuk berkomentar. Beberapa menirukan ucapan Gempi, dan beberapa yang lain memuji kepandaian dan kelucuan gadis kecil tersebut.

“wkwkwkwk badayu,” tulis @tyasfeb.

“Gempi pintar banget,” lanjut @ajengwulandari.