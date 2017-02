FOTO: Hmm Nakal Ya, Foto Dewi Rezer Bareng Bule Mendapat Kritikan Pedas

JAKARTA - Usai bercerai, Dewi Rezer diketahui memang sering kali mengunggah foto bersama seorang bule. Meski belum diketahui apakah pria tersebut merupakan kekasihnya, tetapi raut kebahagiaan dari wanita 36 tahun tersebut cukup terpancar.



Seperti foto yang ia unggah baru-baru ini di akun Instagram pribadinya bersama seorang pria bule. Dalam foto tersebut, keduanya nampak mengenakan pakaian balerina berwarna pink, Dewi pun nampak duduk di atas pria tersebut sambil memegang kuas make up.



"Bonjour!!!!! from two beautiful pinky ballerinas. I love to play dress up with you...," tulis Dewi pada keterangan foto.



"My weird other half... I finally found you my hairy koala...." sambungnya.

A photo posted by Dewi Rezer (@rezerdewi) on Feb 9, 2017 at 6:56pm PST

Melihat foto yang diunggah oleh mantan istri Marcelino Lefrandt tersebut, netizen justru mengaku geram dengan pose foto yang ia unggah di akun Instagramnya. Mereka bahkan menyatakan bahwa Dewi Rezer seharusnya malu untuk mengunggah foto tersebut lantaran kini dirinya sudah memiliki dua orang anak yang beranjak dewasa."Nakalnya telat ini sdh tua,kasian anaknya klu nanti temen2 anaknya liat mamanya kyk gini, sdh gak lucu lagi sdh punya anaklo mbk inget," tulis titieksy."Lg puber ya mbak dew.. makanya mbak bergaul, nakal, dan bandel pd waktunya.. kl wes tua mah kagak lucu.. malu2in org tua mbak..," tulis je_natali.