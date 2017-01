Warna Serba Hitam Bakal Jadi Kostum Baru Superman

LOS ANGELES – Kabar bakal adanya kostum baru superhero yang dibintangi Henry Cavill itu kian menjadi kenyataan.



Mengutip Aceshowbiz, Superman yang identik dengan kostum birunya tidak akan ada di Justice League. Superhero ini akan mengenakan kostum warna hitam untuk tampil di film terbarunya mendatang.



Beberapa foto mengenai kostum terbaru dari pemain Man Of Steel ini telah diperlihatkan. Kostum ini diunggah melalui akun media sosial. Terlihat kostum Superman berwarna hitam yang terlihat lebih fresh.



Namun kebenaran kostum terbaru dari Superman ini belum dikonfirmasi oleh pihak terkait, termasuk sutradara dan produksi film. Pasalnya gambar yang diunggah di media sosial itu tidak terlalu jelas.



Kendati demikian sutradara Justice League Zack Snyder berjanji akan membawa Man of Steel dengan penampilan dan cerita yang lebih baru. Kembalinya superman akan membuat cerita Justice League lebih menarik dan akan membuat penggemarnya penasaran.



Di film ini, Superman yang merupakan superhero terkuat di DC Universe seharusnya menjadi pemimpin de factor Justice League. Daya tariknya bisa disaksikan di bioskop, mulai tayang di Amerika Serikat pada 17 November mendatang.



Namun, sebelum itu DC akan memperkenalkan film Wonder Woman terlebih dahulu pada 2 Juni 2017. Selain Henry dan Ben, film ini bakal menampilkan bintang yang tak asing antara lain, Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Ray Fisher (Cyborg) dan Jesse Eisenberg (Lex Luthor).