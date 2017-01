Oki Setiana Dewi Tulis Salam Perpisahan untuk Adik, Kenapa?

@dr.shindyputri si lembut dan halus. akan pengabdian selama setahun dan artinya kita pisah lagi dek..😊😊😊 sehat2 dan berkah selalu ilmunya .. Uhibbuki fillah . @dr.shindykurniaputri

A photo posted by Oki Setiana Dewi (@okisetianadewi) on Jan 19, 2017 at 11:11pm PST