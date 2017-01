BTS Pemenang Record Of The Year lewat Album "Wings"

SEOUL - BTS yang berhasil membawa penghargaan Record of The Year dengan album mereka yang bertajuk "Wings" dalam ajang Seoul Music Awards ke-26 pada Kamis, 19 Januari 2017.



BTS yang diwakili oleh Jin, salah satu personil dari boyband tersebut mengucapkan rasa terima kasih kepada para penggemarnya. Menurut mereka, penggemar adalah orang-orang yang telah memberikan “sayap” sesuai judul album yang mereka ambil.



“Terima kasih banyak untuk para fans kami yang telah memberikan kami “sayap” seperti judul album terbaru kami. Selamat tahun baru! Untuk kalian semua, aku cinta padamu,” teriak pria kelahiran 1992 tersebut.

Sontak pidato yang disampaikan oleh Jin disambut teriakan bahagia dari para penggemarnya.



Dalam ajang tersebut, seperti tahun-tahun sebelumnya para musisi berbakat telah dipilih untuk berhak membawa trofi penghargaan atas kerja keras dan prestasi yang dilakukan.



Sebagai informasi, bahwa pada malam penghargaan tersebut, BTS adalah pembawa trofi penghargaan terbanyak. Selain Record of the Year (Album), BTS juga membawa tropi dalam kategori Bonsang Award, Performance award, Dance Performance Award, dan Music Video Award. Demmikian seperti dilansir Soompi.