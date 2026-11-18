King Abdi Beraksi Lagi di RCTI! Masak Seru Hidangan Nusantara di OKE CHEF

JAKARTA - Dapur RCTI kembali memanas! Program kuliner OKE CHEF siap menghadirkan racikan hiburan terbaru yang tak kalah lezat dari hidangannya. Bersama King Abdi, jebolan MasterChef Indonesia, setiap menu diolah dengan gaya tak terduga dan disajikan langsung untuk para bintang tamu spesial.

Pada episode kali ini, OKE CHEF menghadirkan kejutan lewat aksi sidak King Abdi ke lokasi syuting sinetron Terlanjur Mencintaimu. Di tengah padatnya jadwal syuting para pemain—seperti Marsha Aruan, Chicco Jerikho, dan bintang lainnya—King Abdi langsung beraksi meracik bahan masakan dengan gaya khasnya.

Kehadirannya sukses mencairkan suasana dan membawa warna baru di balik layar lokasi syuting.

Untuk memanjakan lidah para pemain, King Abdi menyiapkan lima hidangan bercita rasa Nusantara yang kaya rempah:

* Tahu Tempe Santan: Olahan sederhana yang tampil istimewa dengan kuah santan gurih dan bumbu yang meresap sempurna.

* Ayam Remuk Sambal Kecombrang: Ayam geprek berbumbu meresap yang dipadukan dengan sambal kecombrang segar, harum, dan menggugah selera.

* Ayam Goreng Sambal Rempah: Sajian dengan tekstur luar renyah dan daging tetap juicy, lengkap dengan sambal rempah pedas beraroma kuat.

* Trancam: Salad sayuran segar khas Sunda dengan siraman bumbu kelapa dan kacang sebagai penyeimbang rasa.

* Tumis Peda Timun Leunca: Perpaduan gurihnya ikan peda, segarnya timun, dan sensasi khas leunca dalam satu hidangan sederhana namun berkarakter.

Kelima hidangan tersebut langsung disantap dan dinilai oleh Marsha Aruan, Chicco Jerikho, serta para pemain Terlanjur Mencintaimu lainnya. Antusiasme dan apresiasi mereka terhadap cita rasa masakan King Abdi membuat suasana semakin hangat. Perpaduan keseruan memasak, kelezatan menu, dan kebersamaan para bintang sinetron ini menjadikan OKE CHEF tontonan yang menghibur sekaligus menginspirasi pemirsa untuk berkreasi di dapur rumah.

Jangan lewatkan keseruan OKE CHEF setiap Sabtu pukul 16.30 WIB, hanya di RCTI!

Info Siaran Digital:

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(kha)

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