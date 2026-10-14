Sesama Anggota Prediksi, Andre Taulany Minta Soleh Solihun Jangan Kencang-Kencang di Adili Idola

JAKARTA - Daftar lengkap roaster Adili Idola Celebrity Roast Andre Taulany, akhirnya resmi terungkap secara penuh. Barikut tujuh nama roaster yang akan naik panggung pada Sabtu, 24 Oktober 2026 nanti. Fatih "Ate" Andhika, Oki Rengga, Sule Sutisna, Alma Silviani, Ummi Quary, Rigen Rakelna, hingga nama terakhir yang paling ditunggu-tunggu: Soleh Solihun.

Pengumuman Soleh Solihun sebagai roaster pamungkas dipastikan bakal meningkatkan tensi persidangan. Sebagai salah satu komika senior di panggung stand-up comedy Indonesia, Soleh memiliki rekam jejak panjang dalam menyampaikan sentilan humor yang ceplas-ceplos, jujur dan tanpa kompromi. Kelihaiannya dalam memberikan penilaian bahkan baru-baru ini dibuktikannya saat dipercaya menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat ternama, Indonesian Idol.

Menariknya, kehadiran Soleh juga membawa dinamika hubungan personal karena ia merupakan rekan satu geng motor Andre Taulany di The Prediksi. Mengetahui rekam jejak Soleh yang terkenal memiliki "mulut beracun" saat mengkritik, Andre pun tak mampu menyembunyikan rasa cemasnya ketika berhadapan langsung. Dalam sebuah cuplikan video interaksi keduanya ketika sedang berlibur bersama, Andre secara terbuka memohon belas kasihan.

"Minta tolong jangan kenceng-kenceng ya Soleh, minta tolong jangan kenceng-kenceng ya. Please, please... Lu kan anggota Prediksi, kita sama-sama anggota Prediksi, tolong," tutur Andre memohon.

Sambil merendah, sang Sultan Bintaro meminta Soleh untuk menahan serangan materi roasting-nya di atas panggung nanti. "Tolong... Please, please, please. Saya kan bukan stand up ya. Ini kan bidangnya bapak, jadi tolong sebagai pemula dibantu. Jangan dihajar ya," tambah Andre dengan ekspresi pasrah.

Bukannya iba, Soleh justru menutup obrolan dengan mengingatkan untuk membeli tiket, tanpa sedikit pun menjanjikan keringanan.

Bagi Anda yang tak ingin melewatkan momen langka menyaksikan momen roasting ini secara langsung, tiket pertunjukan offline di Studio RCTI+ saat ini telah memasuki fase Normal Sale. Kategori tiket yang masih tersedia meliputi Silver (Rp 550.000), Gold (Rp 700.000) & Platinum (Rp 850.000). Berdasarkan info sosial media Adili Idola, ketiga kategori tiket ini pun juga kuotanya semakin menipis.

Sementara itu, bagi penonton yang ingin menyaksikan keseruannya dari mana saja melalui streaming Pay-Per-View (PPV) eksklusif di aplikasi RCTI+, tiket Normal Sale saat ini bisa didapatkan seharga Rp 79.000. Seluruh akses tiket dapat langsung dipesan melalui situs resmi adiliidola.id.



(kha)

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