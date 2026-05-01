Women's Inspiration Awards 2026, Wamenkraf Irene Serukan Ruang Setara bagi Perempuan Berkreasi

JAKARTA – Pandangan bahwa dunia teknologi, game, dan industri kreatif merupakan domain eksklusif kaum laki-laki perlahan mulai terkikis. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, melihat adanya pergeseran paradigma yang luar biasa, dimana perempuan kini tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga mendominasi panggung prestasi internasional.

Irene mencontohkan bagaimana industri games Indonesia telah menunjukkan taringnya di mata dunia. Salah satu bukti yang paling membanggakan adalah keberhasilan tim perempuan Indonesia yang berhasil menyabet gelar juara satu dalam ajang Esports World Championship. Bagi Irene, pencapaian ini adalah sinyal kuat bahwa sektor kreatif sangat terbuka bagi siapa saja.

"Dan satu hal adalah di dunia kreatif ini tidak memandang perempuan atau laki-laki, yang penting bisa berkreasi dan mau berkreasi, itu pasti ada lapangannya. Dan buat para perempuan di luar sana, satu saja tipsnya, bukan hanya percaya diri, tapi juga harus bergandengan tangan, bareng-bareng kita step into the light and shine," urai Irene di momen talkshow dalam Women's Inspiration Awards yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (30/4/2026) malam.

Menurutnya, meskipun banyak orang yang masih mengidentikkan dunia teknologi dan games dengan laki-laki, realitas di lapangan justru menunjukkan kedekatan yang erat antara dunia kreatif dengan sentuhan perempuan. Ia meyakini bahwa dalam ekosistem ini, faktor utama yang menentukan keberhasilan bukanlah gender, melainkan kemauan untuk terus berinovasi.

Irene menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama luasnya untuk menemukan ruang berkarya. Terkait hal tersebut, ia menegaskan bahwa kunci utama dalam industri ini adalah semangat untuk terus memberikan kontribusi nyata tanpa perlu merasa terbatasi oleh sekat-sekat perbedaan.

Pesan ini ia sampaikan sebagai bentuk dukungan moral bagi para perempuan agar berani tampil dan menunjukkan potensinya secara kolektif.

Melalui semangat kolaborasi ini, Irene berharap tidak ada lagi keraguan bagi kaum perempuan untuk terjun ke industri kreatif. Baginya, ketika kepercayaan diri bertemu dengan solidaritas untuk saling mendukung, industri ekonomi kreatif Indonesia akan semakin kuat, inklusif, dan mampu terus bersinar di kancah global.

(kha)

