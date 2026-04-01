Dari Misi Berbahaya Jadi Jatuh Cinta, Layar Dracin ‘My Dear Guardian’ Siap Bikin Deg-degan!

JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan tayangan unggulan melalui slot Layar Dracin dengan judul “My Dear Guardian”. Serial ini mulai tayang pada Senin, 30 Maret 2026, dan hadir setiap hari pukul 16.00 WIB, siap menemani sore penonton dengan kisah romansa penuh aksi dan emosi.

Mengusung genre romansa, militer, dan medis, “My Dear Guardian” terdiri dari 40 episode yang memadukan ketegangan misi berbahaya dengan kisah cinta yang menyentuh hati. Serial ini dibintangi oleh Johnny Huang sebagai Liang Ze Mu dan Li Qin sebagai Xia Chu.

Kisahnya berpusat pada Liang Ze Mu, seorang perwira pasukan khusus yang dikenal tegas, disiplin, dan kaku dalam menjalankan tugasnya. Di tengah berbagai misi berisiko tinggi, ia bertemu dengan Xia Chu, seorang dokter militer yang lembut, hangat, dan penuh empati terhadap para pasiennya.

Pertemuan keduanya terjadi dalam situasi penuh tekanan, di mana nyawa menjadi taruhan dalam setiap keputusan. Dari hubungan yang awalnya dipenuhi perbedaan karakter, perlahan tumbuh rasa saling memahami hingga berujung pada benih-benih cinta. Namun, perjalanan mereka tidak mudah, ancaman dari medan tugas serta tanggung jawab besar sebagai abdi negara kerap menguji hubungan mereka.

“My Dear Guardian” tidak hanya menyajikan kisah romansa, tetapi juga memperlihatkan sisi kemanusiaan para tenaga medis dan pasukan militer dalam menghadapi situasi ekstrem. Perpaduan aksi menegangkan dan drama emosional menjadikan serial ini semakin menarik untuk diikuti.

(kha)

