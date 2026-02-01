‎Kacau! Lisa Blackpink Syuting di Indonesia, tapi Latar Diganti Myanmar

‎JAKARTA - Kabar soal proses syuting film internasional yang disebut dibintangi oleh Lisa BLACKPINK menghebohkan warganet. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih untuk menjadi tempat syuting film tersebut.

‎Dari informasi yang beredar luas, beberapa kota yang dipilih untuk menjadi lokasi syuting film Lisa di antaranya Bandung, Jakarta, hingga Tangerang. Namun belakangan ini ada yang lebih menghebohkan.

‎Pasalnya, beredar di media sosial bahwa lokasi syuting di Indonesia tepatnya di Kota Tangerang, diubah seolah berada di negara Myanmar. Kejadian ini dibagikan warganet di media sosial di mana tampak lokasi yang dijadikan tempat Lisa untuk syuting, terdapat rambu jalan seolah berada di Myanmar.

‎Seperti yang diunggah di akun X @Goodrecom. Warganet pun ramai-ramai memberikan reaksi kecewa terhadap hal tersebut.

‎Mereka menilai tindakan itu tidak menghargai Indonesia. Bahkan ada yang menyayangkan mengapa syuting dilakukan di Indonesia hingga menyebabkan kemacetan dan penutupan beberapa ruas jalan, padahal latar belakang syutingnya diubah menjadi negara lain.

‎"Wkwk sudah kuduga, ini gak syuting di Myanmar langsung krn lg rawan konflik ya?" tulis akun X @diaha***.

‎"itu mah mau enaknya aja, kenapa ga Indonesia aja jadi representatifnya enak banget pen syuting di Indonesia ampe bela-belain macet, tapi yg dicatut itu negara lain, kek lu bikin tugas tapi orang lain yg kerjain," tulis akun X @3dou1***.

‎"Hrs diboikot ini si Lisa," tulis akun X @heavenly_s***.

‎Sebagai informsi, pemerintah Kota Tangerang memberlakukan pegalihan arus lalu lintas dan penutupan sementara Jalan KS Tubun Karawaci karena adanya proses syuting film internasional yang dibintangi Lisa BLACKPINK. Rekayasa lalu lintas ini berlangsung selama 28-31 Januari 2026.

‎Pengalihan arus lalu lintas ini berkaitan dengan proses pengambilan gambar film Extraction: Tygo yang juga menampilkan beberapa aktor ternama Korea Selatan seperti Ma Dong-seok dan Lisa BLACKPINK.

