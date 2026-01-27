Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Besok Bebas dari Rehabilitasi Narkoba, Onad Sudah Ditunggu Istri Tercinta

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |20:53 WIB
Besok Bebas dari Rehabilitasi Narkoba, Onad Sudah Ditunggu Istri Tercinta
Onadio Leonardo
A
A
A

JAKARTA - Onadio Leonardo bakal selesai menjalani rehabilitasi narkoba besok, 28 Januari 2026. Onad bebas usai tiga bulan menjalani rehabilitasi setelah tersandung kasus narkoba pada akhir Oktober lalu.

Sang istri, Beby Prisilia pun membagikan kabar bahagia itu melalui unggahan cerita di Instagram terbarunya. Ibu dua anak tersebut mengatakan bahwa sang suami akan pulang dan dibebaskan besok setelah menjalani masa rehab selama tiga bulan terakhir. 

"Besok kamu pulang sayangku," tulis Beby Prisillia dalam unggahannya dikutip pada Selasa (27/1/2026). 

Sebelumnya, Onad diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada 30 Oktober 2025 silam. 

Langkah ini dilakukan setelah Onad menyerahkan surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik demi terlepas dari kecanduan narkona. 

Saat diamankan, polisi menyita barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan ekstasi. 

Tak sendiri, Onad diamankan bersama Beby namun sang istri dinyatakan negatif narkoba sehingga dirinya tak terlibat lebih jauh dalam kasus ini.

(kha)


