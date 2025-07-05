Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Info Valid No Hoax Cek 'Ini Faktanya' di GTV!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |15:20 WIB
Info Valid <i>No Hoax</i> Cek 'Ini Faktanya' di GTV!
Info Valid {No Hoax} Cek 'Ini Faktanya' di GTV!
A
A
A

DI era serba cepat dan viral seperti sekarang, informasi bisa datang dari mana saja, grup chat keluarga, story teman, sampai video FYP. Tapi, semua yang viral belum tentu benar, kan? Nah, biar kamu nggak gampang percaya mitos atau info palsu, GTV punya program seru yang wajib banget kamu tonton “Ini Faktanya”, mulai 7 Juli, setiap Senin–Jumat pukul 08.00 WIB!

Lewat bahasa yang ringan, “Ini Faktanya” bakal ngebongkar fakta-fakta penting seputar informasi yang sering disalahpahami. Mulai dari mitos yang sudah terlanjur dipercaya turun-temurun, sejarah yang keliru, sampai fakta-fakta viral yang bikin netizen debat panjang lebar, semuanya dikupas dengan cara yang simpel tapi bikin kamu mikir.

Program ini cocok buat kamu yang pengen tetap update tapi nggak mau jadi korban hoaks. Informasinya padat, tapi dikemas ringan dan fun. Cocok juga ditonton bareng keluarga, biar semuanya sama-sama makin peka terhadap informasi terkini.

Jadi, jangan sampai kejebak info menyesatkan! Saksikan Ini Faktanya, mulai mulai 7 Juli, setiap Senin–Jumat pukul 08.00 WIB, hanya di GTV!

Supaya nontonnya makin lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box atau chat ke Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB). Kamu juga bisa kapanpun di mana pun, lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(rhs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174762//timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_live_di_gtv-j7ui_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284//gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/598/3172214//road_to_amazing_23-BMOA_large.JPG
Road to Amazing 23, Deretan Tayangan Spesial Sambut Perayaan Ulang Tahun GTV ke-23!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/598/3170168//gtv_big_movies-vCRK_large.jpg
Absolute Cinema, Deretan Film Blockbuster Terbaik di GTV Big Movies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/261/3170080//persib_bandung-niS8_large.jpg
Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/598/3168495//entong-q2Zo_large.jpg
Entong, Animasi Lokal Favorit Anak Indonesia Hadirkan Episode Baru 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement