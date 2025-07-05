Info Valid No Hoax Cek 'Ini Faktanya' di GTV!

DI era serba cepat dan viral seperti sekarang, informasi bisa datang dari mana saja, grup chat keluarga, story teman, sampai video FYP. Tapi, semua yang viral belum tentu benar, kan? Nah, biar kamu nggak gampang percaya mitos atau info palsu, GTV punya program seru yang wajib banget kamu tonton “Ini Faktanya”, mulai 7 Juli, setiap Senin–Jumat pukul 08.00 WIB!

Lewat bahasa yang ringan, “Ini Faktanya” bakal ngebongkar fakta-fakta penting seputar informasi yang sering disalahpahami. Mulai dari mitos yang sudah terlanjur dipercaya turun-temurun, sejarah yang keliru, sampai fakta-fakta viral yang bikin netizen debat panjang lebar, semuanya dikupas dengan cara yang simpel tapi bikin kamu mikir.

Program ini cocok buat kamu yang pengen tetap update tapi nggak mau jadi korban hoaks. Informasinya padat, tapi dikemas ringan dan fun. Cocok juga ditonton bareng keluarga, biar semuanya sama-sama makin peka terhadap informasi terkini.

Jadi, jangan sampai kejebak info menyesatkan! Saksikan Ini Faktanya, mulai mulai 7 Juli, setiap Senin–Jumat pukul 08.00 WIB, hanya di GTV!

Supaya nontonnya makin lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box atau chat ke Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB). Kamu juga bisa kapanpun di mana pun, lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(rhs)