Penampakan Sapi Limosin Ayu Ting Ting yang Berbobot Nyaris 1 Ton

DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting dan keluarga akan melakukan pemotongan hewan kurban di momen Idul Adha. Tahun ini, pelantun Sambalado itu akan menyembelih tiga sapi limosin berbobot nyaris 1 ton.

Tiga sapi tersebut dibawa menggunakan tiga mobil pick-up dan dikirimkan di kediaman pribadi sang pedangdut setelah salat Ied. Saat sapi-sapi itu tiba, tetangga sang pedangdut pun berkerumun melihat.

“Iya, tahun ini kami kurban tiga ekor sapi limosin. Beli sapinya dari peternakan di kawasan Cimanggis,” kata ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak saat ditemui di Depok, Jawa Barat, pada Jumat (6/6/2025).

Penampakan Sapi Limosin Ayu Ting Ting yang Berbobot Nyaris 1 Ton. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Ketiga sapi kurban itu terlihat bertuliskan nama Ayu Ting Ting, Sumeh, dan Bilqis. “Jadi Ibu (Umi Kalsum) datang ke Cimanggis dan milih sendiri. Kami memang sudah langganan tiap tahun beli di sana,” imbuh Ayah Ojak.

Masing-masing sapi limosin itu, menurut Ayah Ojak, berbobot kurang lebih 1 ton. Dengan begitu, Ayu Ting Ting dan keluarga akan melakukan pemotongan hewan kurban bersama petugas penyembelih.

“Alhamdulillah, kami masih diberikan kesempatan dan rezeki untuk berkurban tahun ini. Semua ini, hasil kerja keras dengan semangat untuk berbagi. Alhamdulillah,” ungkap Ayah Ojak.**

(SIS)