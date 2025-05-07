Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 135

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 135 bercerita tentang Elvira yang menjenguk Emil di rumah sakit. Kunjungan itu membuat Emil sadar, masih banyak orang baik yang tulus padanya.

Namun dengan kesalahan yang diperbuatnya, Emil merasa tidak pantas diperlakukan baik. Di lain pihak, Elvira memesankan makanan kesukaan Emil dan menyuapinya. Melihat interaksi Emil dan Elvira, Lingga pamit keluar cari angin.

Dia berusaha merenungi alasan kenapa masih sulit baginya memaafkan Emil. Sementara itu, Arini tak sengaja bertemu Pertiwi di supermarket. Pertiwi yang juga merasa gamang dengan kehamilan Arini pun mengajak perempuan itu makan siang bersama.

Pertiwi kemudian bertanya tentang hubungan Lingga dan Arini yang kian membaik. Arini belum berani jujur tentang kehamilannya. Namun Pertiwi meyakinkan Arini bahwa dia dan Lingga pasti bisa melewati tantangan dalam pernikahan mereka.

Akankah Arini dapat jujur pada Lingga tentang kehamilannya? Jangan lewatkan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.15 WIB.**

(SIS)