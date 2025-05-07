Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 136-137

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |19:10 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 136-137
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 136-137. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 136-137 bercerita tentang Emil dan Lingga yang terlibat diskusi di rumah sakit. Lingga tampak emosional ketika Emil membahas tentang Arini dan rumah tangganya. 

Apalagi ketika Emil mengakui bahwa seluruh hal yang terjadi antara Arini dan dirinya di Skyline Oasis Hotel merupakan hasil rekayasa dirinya. Emil pasrah dan menerima apapun respons Lingga. 

Hal itu membuat Lingga semakin emosional ketika Emil tahu soal kehamilan Arini. Lingga kemudian menemui Dahlia, resepsionis hotel yang dulu pernah ia tolong untuk mengkonfirmasi cerita dari Emil.

Sementara itu, Arini akhirnya memutuskan untuk memberitahu Lingga tentang kehamilannya. Arini pun segera menelpon Lingga. Apa respons Lingga di depan Arini nanti? 

Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI di kanal digital 28 UHF setiap hari, pukul 20.15 WIB.**

(SIS)

